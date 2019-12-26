7 شروط و10 خطوات.. اليوم الفرصة الأخيرة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي
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كتب - محمد عبدالناصر:
تنتهي وزارة الإسكان من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، الخميس 26 ديسمبر الجاري، بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي توفير شقق جاهزة للتسليم الفوري في 8 محافظات.
وينشر مصراوي شروط وخطوات الأحجز والتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي:
شروط الحجز:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
- يُحظر على المتقدم، شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.
- أن لا يزيد صافي دخل المتقدم الشهري عن 4200 جنيه للاعزن و5700 جنيه للمتزوج شهريًا.
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري، 1300 جنيه.
- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة.
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ويشترط أن يقر المتقدم بأنّه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيًا كان نوعها.
- أن ينتفع المتقدم بالوحدة السكنية واستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
أسلوب الحجز والسداد لحجز:
- دفع مقدم الحجز 14 ألف جنيه وهذه القيمة ترد في حالة عدم التخصيص.
- سداد 150 جنيها مصاريف إدارية "لا تُرد"، وذلك من خلال أي مكتب بريد.
- استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقا للدخل والسن) بعد الاستعلام.
- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن.
- نسبة الفائدة تصل لـ7%.
- يتم سداد باقي ثمن الوحدة على 20 سنة.
- يملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، إرفاقهما ضمن المستندات.
- إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.
- المستنداد المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي.
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