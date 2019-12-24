صندوق تطوير العشوائيات يبدأ تطوير المناطق غير المخططة بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تطوير العشوائيات بدأ تنفيذا لتوجيهات خطة للمرحلة الثانية الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال رفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية.

وأضاف الصندوق في بيان اليوم، تم توقيع ملحق إتفاقية تعاون بين المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يوم الخميس القادم الموافق 26/12/2019 لتطوير عدد 7 مناطق عشوائية غير مخططة بأحياء المحافظة (المنتزه أول / المنتزه ثاني / شرق الإسكندرية / وسط الإسكندرية / العجمي).

وأكد مدير الصندوق، تشمل اعمال تنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق المختارة، بهدف تحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية يالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها داخل هذه المناطق.

تكلفة الأعمال التي سيتم تنفيذها بالمحافظة والتي يوقع بها ملحق إتفاقية التعاون مبلغ 815 مليون جنيه وفي مدة تنفيذ 12 شهر.