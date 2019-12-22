الأوقاف تعلن فتح باب الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي

كتب- محمود مصطفى:

طالبت وزارة الأوقاف العاملين بالوحدات التابعة للوزارة أو الموظفين التابعين لها والراغبين في الترشح لجائزة "التميز الحكومي العربي"، التي تطلقها المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التقدم بملء النموذج المرفق على الرابط الإليكتروني للأوقاف.

وأوضحت الأوقاف أن إتاحة الاشتراك بالجائزة يأتي في إطار نشر وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والفردي لتطوير الأداء في الجهاز الإداري للدولة، ومتابعة للفعاليات الدولية والعربية التي تهدف إلى إبراز النماذج الرائدة والمتميزة من المؤسسات والكوادر الحكومية العربية.

واشترطت الوزارة أن يتقدم الراغب في التقدم للجائزة بملخص في حدود صفحتين بأهم الإنجازات المؤهلة للترشح، وذلك في غضون أسبوعين على الأكثر على أن يكلف رئيس قطاع مكتب الوزير بمتابعة ذلك.

يذكر أن تلك الجائزة تهدف إلى إبراز النماذج الرائدة والمتميزة في المؤسسات والكوادر الحكومية العربية ومنها مصر.