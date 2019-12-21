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عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور (صور)

06:15 م السبت 21 ديسمبر 2019
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كتب – أسامة علي:

تصوير - هاني رجب:

شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في عزاء شقيقة مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية مساء السبت.

كما شارك في العزاء، عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة على رأسهم: مصطفى بكري، وصلاح حسب الله، فضلًا عن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور العزاء، وعلى رأسهم: المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، واللواء علاء مقلد.

وتوفيت مساء الثلاثاء الماضي، شقيقة مرتضى منصور، وأقيمت الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.

علي عبدالعال مجلس النواب مرتضى منصور نادي الزمالك مسجد الحامدية الشاذلية

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