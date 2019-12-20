خطيب الأزهر: اللغة العربية هي الوعاء الذي يحفظ شريعة الله في أرضه

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنّ اللغة العربية هي الوعاء الذي يحفظ شريعة الله في أرضه؛ فهي لغة القرآن الكريم ولغة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبها يكون الحساب أمام الله رب العالمين.

وأضاف لاشين - في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الشريف، التي جاءت تحت عنوان "اللغة العربية والحفاظ على الهوية" - أن اللغة العربية اختصت بخصائص سَمَت بها عن جميع لغات أهل الدنيا، فهي بالنسبة لباقي اللغات كالقمر بين الكواكب تتضاءل الأنوار عندها.

واستنكر لاشين محاولة البعض تطعيم حديثه باللغة العربية ببعض الكلمات من اللغات الأخرى، ظنًا منه مواكبة العصر، والانفتاح على العالم، مؤكدًا أن هذا يندرج تحت الغزو الفكري الذي نجح الاستعمار في غرسه داخل عقول الشباب، وموضحًا أن الإسلام لا يمانع من تعلم اللغات الأخرى، بل يحث عليها، لكن ليس على حساب اللغة العربية، كي لا نُضيع هويتنا ونغترب عن حضارتنا.

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف كان قد أصدر بيانًا، أمس الأول، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ناشد فيه من يتحدثون بها - وخاصة الشباب - أن يحافظوا عليها ويتمسكوا بها ويتعلموها وينشروها بين الناس، ولا يفرطون فيها مقابل لغة أخرى بداعي الحداثة والعولمة أو أي سببٍ كان؛ لأن ضياع اللغة العربية أو ذوبانها في لغاتٍ أخرى ضياع لعلوم الدين والهوية العربية.