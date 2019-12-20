سحب وشبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة، خلال أيام "الجمعة - السبت - الأحد".

جاءت الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة كالآتي:

طقس الجمعة

قالت الهيئة، في بيان، إن طقس الجمعة معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 20 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 12

الوجه البحري والقاهرة 21 11

جنوب سيناء والغردقة 22 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

طقس السبت

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 21 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 12

الوجه البحري والقاهرة 20 11

جنوب سيناء والغردقة 23 15

شمال الصعيد 21 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 14

طقس الأحد

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

الوجه البحري والقاهرة 20 12

جنوب سيناء والغردقة 24 16

شمال الصعيد 20 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 14