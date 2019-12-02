الخشت: الفنون والثقافة والرياضة تقلل من عنصر الصراع لدى الإنسان

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الفنون والثقافة والرياضة تقلل من عنصر الصراع لدى الإنسان، جاء ذلك خلال اجتماعه، ظهر اليوم الاثنين، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة في تشكيله الجديد للعام الجامعي 2020/2019، لاستعراض خطة الأنشطة الطلابية.

وحسب بيان جامعة القاهرة، رحب الخشت بأعضاء مجلس الاتحاد الجديد، لافتًا إلى أن انتخابهم تم بشكل ديمقراطي، وجاءت الانتخابات نزيهة وشفافة في كل مراحلها وعكست صورة مشرفة لجامعة القاهرة ولطلابها، وأنه يتوقع الكثير من اتحاد الطلاب هذا العام، وأنه يثق أن التجربة ستكون مثمرة في حياة الطلاب.

وقال الخشت، إن كل المؤشرات أكدت أن الطلاب الفائزين بمجلس اتحاد الطلاب تميزوا بخبرات سابقة في الأنشطة الطلابية وهو ما يمثل شيئًا مهمًا لكونهم تعلموا العمل داخل فريق واحد وهو ما يطلق عليه "الديمقراطية التشاركية" التي تساعد الطلاب على تعلم أصول المنافسة الشريفة وليس الصراع الذي يصل للحرب.

وأشار الخشت، إلى أن الأجواء الانتخابية هذا العام سارت في مسارات عديدة سواء في كافة المراحل التي تمر بها الانتخابات أو في التزكية التي تعد جزءً من العملية الديمقراطية إلى جانب التعيين الذي تم من خلاله اختيار الطلاب بناء على معايير محددة مثل القدرة على التواصل مع الآخرين وبناء علاقات إيجابية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، اتحاد الطلاب بالعمل على إيجاد وخلق الأنشطة التي تناسب الطلاب ويحتاجونها مع ضرورة العمل على توسيع رقعة الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة هي بيت للعلم وغايتها الوطن بالمعني العام، وهي بيت لكل المصريين جميعًا وليست مجالًا للتحزب أو الانتماء العرقي فالعلم والوطن هما المظلة التي تحكم جامعة القاهرة.

كما وجه الدكتور الخشت مجلس إتحاد الطلاب بضرورة العمل المكثف لتمثيل الجامعة تمثيلًا مشرفًا والحصول على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والدولية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى أنه تم البدء في بناء مسرح الجامعة لممارسة الأنشطة المختلفة بشكل واسع سواء في المسرح أو الغناء أو الموسيقي أو غيرها من الأنشطة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، ان الطالبة دارين خليل رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، لديها وعي واستطاعت أن تمثل الجامعة بشكل جيد وقدمت صورة ايجابية عن طلاب الجامعة، مؤكدًا على ضرورة تمثيل الاتحاد لكافة الطلاب وبصفة خاصة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب متلازمة داون والذين يتميزون بامتلاكهم القدرة والتحدي والإصرار.