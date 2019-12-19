محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محوري الحجاز وجسر السويس

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارعي الحجاز وجسر السويس، من تنفيذ مديرية الطرق والكباري بالمحافظة في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وشدد المحافظ، على مدير مديرية الطرق ورئيس حي مصر الجديدة، بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بالمحورين ورفع تراكمات ومخلفات الحفر أولًا بأول، وتكثيف أعمال الإنارة بزيادة عدد الأعمدة وصيانة الموجود فعليًا ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.

وأكد المحافظ، أن شارع الحجاز يعد محورًا مروريًا هامًا بشرق القاهرة، وأن أعمال التطوير الجارية تمتد لحوالي 5,300 كم بدءًا من شارع الميرغني وحتى تقاطعه مع شارع عبدالحميد بدوي مرورًا بميادين روكسي والمحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز وتشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 م للحارة، مع إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار، مع تغيير كامل للأرصفة طبقًا للمقاييس الفنية الحديثة، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث بلغت نسبة التنفيذ به 65%.

كما يمتد محور جسر السويس بطول من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بطول 5 كم، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالي 35% تشمل توسعة للشارع وإعادة رصف مع تطوير الأرصفة وتقليم الأشجار وتزويد الإنارة العامة مع مراعاة تخصيص أماكن لانتظار السيارات.