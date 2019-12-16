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بدء فحص تظلمات المستبعدين من صرف السلع التموينية

07:21 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
بدء فحص تظلمات المستبعدين من صرف السلع التموينية

السلع التموينية

كتب- محمد سامي:

بدأت اللجنة المشكلة من وزارتي التموين والإنتاج الحربي، فحص تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من صرف السلع التموينية وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

وذكرت اللجنة، أنه من يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته لمنظومة صرف السلع التموينية على الفور، ومن لم يتوفر سيستمر في صرف الخبز فقط.

وكانت مكاتب التموين بمختلف المحافظات، تلقت التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى أمس الأحد، حيث تنسق اللجنة المنوطة بمتابعة التظلمات مع الجهات المعنية بفحص بيانات التظلمات وإعادة إدراج من يثبت أحقيته للدعم خلال أسبوعين.

وتخاطب الوزارة، الشركات المعنية بإصدار البطاقات بتسجيل بيانات من يتبين أحقيته للدعم على النظام الإلكتروني لإعادة صرف السلع.

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