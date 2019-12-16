خريجو الأزهر تحذر من استقطاب "داعش" للشباب بتطبيق إلكتروني مشفر

كتب - محمود مصطفى:

حذرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الشباب من الانسياق وراء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكدة أن التنظيم يحاول استقطاب الشباب من خلال التطبيقات الحديثة.

وأضافت المنظمة في بيان لها الاثنين، أن استخدام التنظيم الإرهابي للوسائل الحديثة والشفرات من خلال التطبيقات لا يدل إلا عن فلس التنظيم، ونفور الشباب عنه، ما يجعله يلجأ إلى مثل هذه التطبيقات لجذب بعض الشباب.

وقالت المنظمة، إن تنظيم داعش يقوم الآن باختبار تطبيق "لأن التواصل يهم"، يحتوى على رسائل مشفرة بدقة ومن الصعب جدًا على أي مخترق القيام بفك شفرات محتواها.

والتطبيق يعمل على إدارة عملات مشفرة مثل "البيتكوين"، وتعد باحداث ثورة على كل المستويات بدءًا من الدفع إلى التصويت الإلكتروني.

وأضافت المنظمة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها تنظيم داعش الإرهابي تطبيقًا يجذب فيه الشباب، حيث قام من قبل باستخدام تطبيق tik tok في عملياتهم الإجرامية.

وحذرت المنظمة من الانجراف وراء هذه الدعوات الهدامة من قبل الجماعات المتطرفة التي لا تعرف دينا ولا وطنا، ولا يهمها في النهاية سوى مصالحها القائمة على تدمير البلاد وتشريد مواطنيه.