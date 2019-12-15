انتصار السيسي: سعدت بحضور فعاليات منتدى شباب العالم

حساب السيسي على "فيسبوك" ينشر صورًا من افتتاح منتدى شباب العالم

خريطة سقوط الأمطار غدًا: متوسطة على القاهرة.. وسيول في سيناء

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بحضور انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم.

وكتبت قرينة الرئيس، قبل قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".