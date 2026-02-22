إعلان

هل تعتزم أستراليا إعادة عائلات داعش من مخيم سوري؟

تنظيم داعش

وكالات

نفت حكومة أستراليا المنتمية ليسار الوسط، اليوم الأحد، تقريرا إعلاميا محليا أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلا يوم الاثنين من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية.

ومن المتوقع، أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك ما ورد في تقرير نشرته صحيفة صنداي تليجراف والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: "يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل إعادة إلى الوطن ونحن لا نفعل ذلك".

وأضاف: "يزعم التقرير أيضا أننا نعقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة وهذا لم يحدث".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعد عودة أقارب المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش قضية سياسية في أستراليا، التي شهدت ارتفاعا في شعبية حزب "أمة واحدة" اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنف تنظيم داعش، منظمة إرهابية في أستراليا، ويُعاقب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما.

وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم داعش، وفقا للغد.

تنظيم داعش أستراليا داعش إعادة عائلات داعش من مخيم سوري

