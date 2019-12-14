العصار يشهد توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" ومجموعة "بولي" الصينية الدولية بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتى توقيع هذا العقد فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصيني.

ويهدف هذا العقد إلى التعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي"، ومجموعة "بولي" في مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة والتي من المقرر أن تصل إلى 3 ملايين إطار سنويا، حيث يأتي هذا التعاون للحد من استيراد إطارات السيارات الذي وصل إلى 186 مليون دولار عام 2018 كما يأتي توقيع العقد تأكيداً على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات للشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية بالدولة.

من جانبه، استعرض ممثل مجموعة شركة «بولي» الصينية الدولية استراتيجية تطوير مشروعاتها المستقبلية في مصر، مؤكداً أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً رئيسياً لصناعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ضوء ثقة المجموعة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري الذي يتمتع بإمكانات ومقومات متميزة ومتنوعة في ضوء الإجراءات المتعددة التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد تعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بالقطاعات التصنيعية المختلفة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

كما أعرب عن اعتزاز مجموعة "بولي" الصينية بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية من خلال وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً على أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات في مجال التصنيع المختلفة يتيح لها إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات بمختلف أنواعها إلى مصر.