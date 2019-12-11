خرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار المحتملة خلال 48 ساعة

كتب-أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار على البلاد اليوم الأربعاء.

ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، موضحًا أنه فيما يتعلق بطقس الخميس، فإنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وحول احتمالية سقوط الأمطار الجمعة المقبل، أوضح المركز، أنه لا توجد احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء البلاد.​