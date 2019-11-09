"مصر للطيران" تتسلم طائرة ثالثة بعد تحويلها من ركاب لشحن جوي

كتب- طه عبيد:

أعلن الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وصول الطائرة الثالثة من طراز الآيرباص A330-200P2F إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من ألمانيا بعد تحويلها من طائرة ركاب لشحن جوي.

وأضاف جوهر أن الشركة تعمل حاليًا على مد سوقها إلى مناطق جديدة في أفريقيا، وبعض دول الخليج وأوروبا، من خلال تدشين نقاط جوية جديدة، ضمن خطة الشركة للوصول إلى نقاط عديدة لفتح أسواق جديدة.

وتعد الطائرة، الثالثة لشركة الشحن الجوي، بعد أن تسلمت مؤخرًا طائرتين شحن من طراز الآيرباص A330-200P2F بعد تحويلهما من طائرات ركاب إلى طائرات شحن بضائع، تسع الواحدة حمولة 60 طنًا، تم التعاقد على تحويلهم من طائرات ركاب لطائرات شحن جوي، بالتعاون مع شركة "آيرباص" العالمية المصنعة للطائرات وشركة "EFW" العالمية المتخصصة في هذا المجال.