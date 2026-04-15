عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي.

آخر مستجدات مشروعي "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة"

أكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، على الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلاً عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاق المشروع وفق المعايير العالمية المستهدفة.

وتابع رئيس الوزراء وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة ضمن نطاق المشروع، وكذا إجراءات تسليم الأراضي تباعا للشركة المطورة؛ تمهيدا لاستكمال الأعمال الإنشائية والمراحل التنفيذية المختلفة.

تسليم آلاف الأفدنة واستكمال التعويضات في مشروع رأس الحكمة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف التسليم الرسمي لأرض المشروع، إذ تمت الإشارة إلى أنه تم بالفعل تسليم 13800 فدانٍ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسليم مساحة 5400 فدانٍ، فضلاً عن استكمال الإجراءات الخاصة بـ 20800 فدانٍ، تمهيداً لبدء تسليمها لشركة المشروع.

وتطرق الاجتماع إلى موقف ما تم صرفه من تعويضات للمستحقين سواء للأراضي، أو المباني، أو المغروسات، وما يتم من إجراءات لاستكمال صرف هذه التعويضات.

افتتاح فندق جديد برأس الحكمة صيف 2026 ضمن الخطة الاستثمارية

أردف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها شركة تطوير مشروع رأس الحكمة بالمنطقة الاستثمارية، إذ تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فندق، من المخطط افتتاحه خلال صيف العام الجاري، كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال الفيلات، وكذا ما يتعلق بإنشاء السور والبوابات حول أرض المشروع، وتوصيل المرافق الرئيسية على حدود أرض المشروع، إذ تدعم الحكومة تنفيذ هذا المشروع التنموي الكبير.

أوضح متحدث الحكومة، فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بمنطقة "شمس الحكمة، أنه تم استعراض موقف أعمال المرحلة العاجلة والخاصة بتنفيذ السكن البديل بالقطاعات التي تم تحديدها ضمن المخططات التفصيلية لمواقع العائلات، والتي تضم 250 فدانًا بالقطاع الأول، و300 فدانٍ بالقطاع الثاني، و200 فدانٍ بالقطاع الثالث، وغيرها من المساحات التي تم تحديدها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف أعمال المرافق والطرق للمراحل العاجلة بتلك القطاعات.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء بالمراحل العاجلة لمختلف القطاعات بمنطقة "شمس الحكمة"، وإطلاق التيار الكهربائي وإنارة مختلف الطرق والشوارع بالمنطقة، كما تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي بمنطقة شمس الحكمة التي بدأ تشغيلها بالفعل خلال العام الدراسي الحالي 2026، فضلاً عن استعراض نسب ومُعدلات تنفيذ مشروعات ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل "جنوب القطار السريع" وما تتضمنه من قطاعات، تضم مناطق سكنية، وأخري ترفيهية وسياحية ولوجيستية واستثمارية، وخدمية.

ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء حاتم حداد، مدير أمن مطروح، واللواء أركان حرب عبدالعزيز الفقي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

