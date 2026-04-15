أعلنت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، البدء الفوري في أعمال رفع كفاءة قصر ثقافة شلاتين، ضمن خطة الوزارة لدعم العدالة الثقافية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالمناطق الحدودية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا وثقافيًا للدولة المصرية.

تفاصيل زيارة وزيرة الثقافة الميدانية لمدينة شلاتين

أشارت وزيرة الثقافة، خلال تصريحات إعلامية، على هامش زيارتها إلى مدينة شلاتين، التى تعتبر الأولى من نوعها، إذ تفقدت فعاليات النسخة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب، إلى أن أعمال التطوير ستشمل تحديث البنية الأساسية، وتجهيز القاعات.

برامج ثقافية وتنمية المواهب

أضافت "زكي" كما سيتم تهيئة المساحات المخصصة للأنشطة الفنية والإبداعية، ليكون مركز إشعاع ثقافي يخدم أبناء المنطقة، من خلال تقديم برامج متنوعة تشمل ورش الفنون التراثية، والأنشطة الأدبية، ورعاية المواهب الشابة، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي لأهالي شلاتين وترسيخ الهوية الوطنية.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، إنه سيتم أيضًا تخصيص عدد من المسارح المنتقله لمدينة شلاتين والقرى البعيدة عنها، لتقديم عروض مسرحيه وسينمائية، فضلاً عن عروض العرائس والاراجوز وخيال الظل، والسير المشهورة مثل: السيرة الهلالية، بالإضافة إلى البدء فى إقامة ورش يعقبها معارض للأطفال الموهوبين، تشمل الرسم، فضلاً عن تشجيعهم بتقديم هدايا رمزية مثل: الألوان.

