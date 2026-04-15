وزيرة الثقافة: البدء الفوري في رفع كفاءة قصر ثقافة شلاتين

كتب : محمد لطفي

06:29 م 15/04/2026

أعلنت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، البدء الفوري في أعمال رفع كفاءة قصر ثقافة شلاتين، ضمن خطة الوزارة لدعم العدالة الثقافية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالمناطق الحدودية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا وثقافيًا للدولة المصرية.

تفاصيل زيارة وزيرة الثقافة الميدانية لمدينة شلاتين

أشارت وزيرة الثقافة، خلال تصريحات إعلامية، على هامش زيارتها إلى مدينة شلاتين، التى تعتبر الأولى من نوعها، إذ تفقدت فعاليات النسخة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب، إلى أن أعمال التطوير ستشمل تحديث البنية الأساسية، وتجهيز القاعات.

برامج ثقافية وتنمية المواهب

أضافت "زكي" كما سيتم تهيئة المساحات المخصصة للأنشطة الفنية والإبداعية، ليكون مركز إشعاع ثقافي يخدم أبناء المنطقة، من خلال تقديم برامج متنوعة تشمل ورش الفنون التراثية، والأنشطة الأدبية، ورعاية المواهب الشابة، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي لأهالي شلاتين وترسيخ الهوية الوطنية.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، إنه سيتم أيضًا تخصيص عدد من المسارح المنتقله لمدينة شلاتين والقرى البعيدة عنها، لتقديم عروض مسرحيه وسينمائية، فضلاً عن عروض العرائس والاراجوز وخيال الظل، والسير المشهورة مثل: السيرة الهلالية، بالإضافة إلى البدء فى إقامة ورش يعقبها معارض للأطفال الموهوبين، تشمل الرسم، فضلاً عن تشجيعهم بتقديم هدايا رمزية مثل: الألوان.

اقرأ أيضًا:

وزيرة الثقافة: لدينا جيل مُعترض يحتاج إلى التواصل والحوار

وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يجتمعان لبحث دعم جيلي «ألفا» و«Z»

فيديو قد يعجبك



تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
"محتوى غير لائق".. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "بيج ياسمين" بالهرم
حوادث وقضايا

"محتوى غير لائق".. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "بيج ياسمين" بالهرم

ذروة الموجة الحارة.. توقعات حالة طقس الخميس
أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة.. توقعات حالة طقس الخميس

طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
أخبار مصر

طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
أخبار مصر

عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9