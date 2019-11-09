ضمن حياة كريمة.. بدء الدورة الثانية لتدريب الشباب بالقرى

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت مديريات القوى العاملة بالوادي الجديد، والفيوم، والدقهلية، وسوهاج من خلال 4 وحدات متنقلة الدورة الثانية للتدريب بقرى هذه المحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على المهن المختلفة بالقرى والنجوع بهذه المحافظات.

وبحسب بيان اليوم السبت، كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أطلق المرحلة الأولى من إعادة تجديد وتشغيل الوحدات في 21 سبتمبر الماضي لتجوب قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

وأعلن الوزير، اختيار المتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بعد إجراء اختبارات للمتقدمين، حيث تم اختيار 15 متدربة على هذه المهنة، وتستمر المديريات في تلقى طلبات المتقدمين للتدريب على مهنتى كهربائي تركيبات وسباكة وأعمال صحية، حتى استكمال العدد المطلوب لكل دورة منهما.

وقال سعفان، إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى 27 وحدة لتغطية جميع محافظات مصر.

وأكد الوزير، أن وزارة القوى العاملة تهتم كل الاهتمام بملف التدريب وتطويره وتحسينه دائمًا في الفترة الحالية والمستقبلية، لما له من أهمية قصوى وارتباط وثيق بالتشغيل خاصًة في ظل هذا التسارع الكبير في احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات" كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.​