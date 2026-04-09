إعلان

الحكومة: تعديل مواعيد غلق المحال ورفع سعر القمح لدعم الفلاحين

كتب : حسن مرسي

08:22 م 09/04/2026

المستشار محمد الحمصاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وأنها تحرص على تأمين احتياجات المواطنين لتجنب أي نقص فيها.

قال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في ترشيد الاستهلاك، مع تعديل موعد إغلاق المحال التجارية إلى الساعة 11 مساءً بدلاً من 9 مساءً حتى نهاية شهر أبريل.

وأضاف أن الدولة سعت إلى زيادة سعر أردب توريد القمح إلى 2500 جنيه، بهدف دعم وتشجيع الفلاح المصري على توريد كميات أكبر من العام الماضي.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة، مؤكدًا أن وزارة البترول أعلنت عن اكتشافات جديدة في قطاع الطاقة، مع العمل على تعزيز الطاقة المتجددة للوصول إلى 42% قبل عام 2030.

وأشار إلى وجود عمليات ربط مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في قطاع الطاقة، مع الاستمرار في ترشيد الوقود داخل الجهات الحكومية، والعمل عن بُعد يوم الأحد.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تتابع تقييم جميع إجراءات الترشيد في ضوء التطورات الإقليمية، معربًا عن أمله في انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل كامل لاستقرار الملاحة الدولية وأسعار الوقود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق المحال أزمة الطاقة أردب القمح رئيس الوزراء

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

زووم

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات