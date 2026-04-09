أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وأنها تحرص على تأمين احتياجات المواطنين لتجنب أي نقص فيها.

تعديل مواعيد غلق المحال

قال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في ترشيد الاستهلاك، مع تعديل موعد إغلاق المحال التجارية إلى الساعة 11 مساءً بدلاً من 9 مساءً حتى نهاية شهر أبريل.

وأضاف أن الدولة سعت إلى زيادة سعر أردب توريد القمح إلى 2500 جنيه، بهدف دعم وتشجيع الفلاح المصري على توريد كميات أكبر من العام الماضي.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة، مؤكدًا أن وزارة البترول أعلنت عن اكتشافات جديدة في قطاع الطاقة، مع العمل على تعزيز الطاقة المتجددة للوصول إلى 42% قبل عام 2030.

وأشار إلى وجود عمليات ربط مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في قطاع الطاقة، مع الاستمرار في ترشيد الوقود داخل الجهات الحكومية، والعمل عن بُعد يوم الأحد.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تتابع تقييم جميع إجراءات الترشيد في ضوء التطورات الإقليمية، معربًا عن أمله في انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل كامل لاستقرار الملاحة الدولية وأسعار الوقود.

اقرأ أيضًا:

