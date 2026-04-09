أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، أن طهران عازمة على "الثأر" لمقتل والده المرشد الراحل علي خامنئي وكافة ضحايا النزاع، معلنا الدخول في طور سيادي جديد للتحكم بالممرات المائية الحيوية.

وشدد مجتبى خامنئي في خطابه بمناسبة أربعينية والده، والذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم"، أن إيران لن تتنازل عن "الانتقام" لوالده ولجميع من سقطوا في حرب إيران، مشددا على المطالبة بـ "التعويض عن كل ضرر لحق بنا، وثمن دماء الشهداء، والتعويض عن جرحى هذه الحرب".

ووصف مجتبى خامنئي، مقتل والده بأنه "أشد الأوجاع الوطنية"، مؤكدا أن العدو دائما ما يكيد ولا يمكن الوثوق بوعوده إطلاقا، مشيرا إلى بقاء الأيدي على الزناد للرد على أي اعتداء بمستوى أعلى.

إدارة مضيق هرمز ومحور المقاومة بعد حرب إيران وأمريكا

وفيما يتعلق الملاحة الدولية، أوضح المرشد الأعلى أن بلاده ستدخل "إدارة مضيق هرمز في مرحلة جديدة تماما"، مشيرا إلى أن هذا التحول يأتي ضمن استراتيجية حماية الحقوق السيادية.

وشدد مجتبى خامنئي على أن طهران لا تسعى لبدء الحروب لكنها لن تتخلى عن مكتسباتها الجغرافية والأمنية في المنطقة، خاصة مع استمرار التوترات بين إيران وأمريكا.

وبشأن التحالفات الميدانية، أكد المرشد الإيراني أن "جبهة المقاومة بأكملها كيان واحد موحد" في مواجهة الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مجتبى خامنئي، إلى أن وحدة هذه الجبهة تعد ركيزة أساسية في "ملحمة الدفاع المقدس الثالث" التي تخوضها البلاد حاليا، واصفا إياها بأنها رد حاسم على غطرسة الخصوم.

دعوات خامنئي لدول المنطقة

ودعا مجتبى خامنئي دول الجوار في جنوب إيران، لمشاهدة "المعجزة" الميدانية والوقوف في الجانب الصحيح، محذرا من "وعود الشياطين الكاذبة".

وطالب المرشد الأعلى الإيراني، تلك الدول بالإعراض عن "المستكبرين الذين يسعون لإذلالهم واستغلال ثرواتهم"، مؤكدا استعداد طهران لإظهار الأخوة في حال اتخاذ مواقف مناسبة تجاه المعتدين الذين هاجموا الأراضي الإيرانية.

وأشار خامنئي، إلى أن المدافعين في إيران وقفوا "كالجبال الراسخة أمام سامري هذا العصر وعجله"، وأن ضرباتهم انقضت "كالحمم البركانية فوق رؤوس الفراعنة والمتجاوزين".

واستعرض المرشد الأعلى الإيراني "فنون القائد الشهيد (علي خامنئي) في بناء المجتمع وتربية الجماهير وتقوية البنية العسكرية التي تواجه الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن تأثير والده الراحل بات اليوم أكثر نفاذا.

وحذر مجتبى خامنئي، من الركون إلى المفاوضات دون الحضور الشعبي في الشوارع، مؤكدا أن الصرخات في الميادين هي التي تقوي موقف المفاوضين وتؤثر في نتائج المسارات السياسية، داعيا الشعب للتكافل الداخلي والحذر من "الإعلام المدعوم من العدو"،

وأضاف: "نعاهد بالبقاء تحت لواء إمام الزمان لمواجهة جبهة الكفر والاستكبار التي تسعى لتقويض استقلال البلاد" في ظل أزمة إيران وأمريكا.