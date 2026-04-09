داخل مساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، هدوء المكان انكسر فجأة بعد ظهور أعراض مفاجئة على عدد من المقيمين، لتتحول اللحظات إلى سباق مع الوقت لنقل المصابين وإنقاذهم.



بلاغ بتسمم داخل مساكن جامعة القاهرة

تلقى مدير قطاع غرب الجيزة بلاغًا بوجود حالات اشتباه تسمم غذائي داخل مساكن أعضاء هيئة التدريس، ما استدعى تدخلًا سريعًا للتعامل مع الموقف.



نقل 4 حالات تسمم إلى المستشفى

تم التعامل الفوري مع 4 حالاتيعانون من أعراض اشتباه تسمم غذائي ونقلهم إلى مستشفى أم المصريين للعلاج والفحص الطبي؛ للوقوف على أسباب التسمم، وما إذا كان مرتبطًا بوجبات أو مصدر غذائي مشترك.

