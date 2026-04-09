عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

وركز رئيس الوزراء في حديثه على أبعاد أزمة الكهرباء وزيادة الأسعار الأخيرة، بالإضافة إلى إعلان مواعيد غلق المحال الجديدة من الغد وحتى 27 أبريل الجاري.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الارتفاع في قيمة فاتورة الطاقة والضغوط التي تفرضها على قطاع الكهرباء، موضحًا سياق القرار الذي اتخذته الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: "لقد تعمدنا في هذه المرحلة عدم تحميل المواطن المصري أي أعباء بصورة مباشرة، من خلال تجنيب جميع الشرائح السكنية هذه الزيادة، باستثناء الشريحة الأعلى التي تبدأ من 2000 كيلووات ساعة فما فوق، بينما وُجهت بقية الزيادة للأنشطة غير السكنية؛ لاستيعاب الطفرات الكبيرة في تكلفة الوقود والطاقة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحاول التحرك بطريقة متدرجة لتجنب تحميل المواطن العبء بقدر الإمكان بصورة مباشرة، وبالأخص الشرائح التي تقع تحت ضغوط نتيجة لارتفاعات الأسعار الكبيرة.

تعديل مواعيد غلق المحال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، مدبولي، إن القرار الخاص بغلق المحال والمطاعم والكافيهات، أثار تباينًا ملحوظًا في الآراء، مؤكدًا أن الحكومة تستمع جيدًا وتدرس كل ما يتواتر من ردود أفعال في هذا الشأن بعناية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن القرار السابق كان يقضي بغلق المحال في تمام الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً.

ولفت إلى صدور قرار استثنائي بمناسبة أعياد القيامة المجيدة بمد العمل حتى الساعة 11 مساءً خلال الفترة من الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وكشف "مدبولي"، أن الحكومة ناقشت اليوم تداعيات قرارات وقف إطلاق النار، وما ترتب عليها من انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالميًا، مشددًا على أن هذا الأمر مرتبط باستدامة وقف إطلاق النار.

وتابع رئيس الوزراء: "تماشيًا مع هذه المستجدات، وعلى أمل استمرار استقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة، قررت الحكومة الاستمرار في تطبيق موعد الغلق للمولات والمحال عند الساعة الحادية عشرة مساءً حتى نهاية فترة الشهر التي أُعلن عنها مسبقًا، والمقررة في الفترة من 28 مارس إلى 27 أبريل الجاري".

وواصل: "بناءً عليه، ستكون مواعيد غلق المحال هي الساعة الحادية عشرة مساءً، وليس التاسعة كما كان مقررًا، وذلك اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتى نهاية المدة في 27 أبريل الجاري".

كما تم التوافق على استثناء المناطق السياحية والأثرية من قرار الغلق؛ نظرًا لما تؤديه من خدمة كبيرة للاقتصاد المصري وقطاع السياحة.