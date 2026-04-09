ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

كتب : عمر صبري

09:07 م 09/04/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، إن السكتة الدماغية تعد ثالث أسباب الوفاة في مصر، مشيرًا إلى ملاحظة ارتفاع معدلات الوفاة بسبب السكتة الدماغية في المراحل السنية الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر السكتة الدماغية، برئاسة الدكتور حسام صلاح، وبحضور الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد طه، والدكتور عبدالحي عبيد.

أضاف متحدث الوزارة أن بناء منظومة قوية لمواجهة المرض يتطلب ثلاثة محاور رئيسية هي: الإتاحة، والسرعة، والجودة، موضحًا أنه لتحقيق الإتاحة تم رفع عدد وحدات السكتة الدماغية إلى 187 وحدة موزعة على مستوى الجمهورية، ولن يتوقف هذا العدد عند هذا الحد، بل سيتم التوسع تدريجيًا للوصول إلى المعدلات العالمية، وفق المنظومة التي يرعاها الدكتور أحمد طه في الاعتماد والجودة.

وقال: "نلتقي اليوم في مناسبة استثنائية، حيث يجمع المؤتمر الدولي التاسع مع الانطلاق الرسمي للشبكة، بما يعكس انتقالنا إلى مرحلة أكثر تنظيمًا وتكاملًا لمواجهة هذا التحدي الصحي، كما أن الحضور الكبير يؤكد ثقة المجتمع في مؤسساته الصحية عندما تجتمع وتتكامل".

وأوضح أن تحقيق محور السرعة يتطلب وعي المواطن بتمييز أعراض السكتة الدماغية، كونها من أشد الأمراض حساسية، حيث تمثل الأربع ساعات الأولى نافذة حرجة قبل الوصول إلى مرحلة اللاعودة، سواء على مستوى الإعاقة أو غيرها.

وأشار إلى إطلاق حملة وطنية قومية لتوعية المواطنين بموعد التوجه إلى وحدات السكتة الدماغية، وسبل الوقاية من المرض، والتي تبدأ بالتحكم في الأمراض المزمنة، من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، إلى جانب اتباع نمط غذائي صحي وتغيير أسلوب الحياة، وإجراء الفحص الدوري خاصة بعد سن الأربعين.

كما أشار إلى أهمية وجود نظام إحالة موحد، وتدريب الكوادر الطبية على التدخل السريع، والتوسع في تقديم الخدمة من خلال الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، مع الاهتمام بجودة الرعاية الطبية محليًا ودوليًا، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى ألا تظل السكتة الدماغية السبب الثالث للوفاة في مصر مستقبلًا.

اقرأ أيضًا:

5% مصابون قبل سن الـ45.. أسباب وعلاج الشلل الرعاش

تقدمت 5 مراكز.. تعرف على ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف THE 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
رياضة عربية وعالمية

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
بعد إيقافه 4 مباريات.. لاعبي الأهلي يدعمون محمد الشناوي بهذه الطريقة (صور)
رياضة محلية

بعد إيقافه 4 مباريات.. لاعبي الأهلي يدعمون محمد الشناوي بهذه الطريقة (صور)
ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
جامعات ومعاهد

ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

نتنياهو: أبرمت 4 اتفاقيات سلام مع دول عربية.. ولن نوقف القتال في لبنان
شئون عربية و دولية

نتنياهو: أبرمت 4 اتفاقيات سلام مع دول عربية.. ولن نوقف القتال في لبنان

المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج
مصراوى TV

المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج

