التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس هاشم غباشي، رئيس منطقة إفريقيا بشركة "أكوا باور" السعودية، والمهندس حسن الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

أهمية مشروعات تحلية مياه البحر

في مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، مشيرةً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه.

توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية

أكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة.

من جانبهم، أبدى مسؤولو الشركة استعدادهم التام للمشاركة في هذه المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدين أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة في مجال تحلية مياه البحر.

تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب خطط توطين الصناعة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بالوزارة، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى أفضل آليات التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

