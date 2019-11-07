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    اليوم.. السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

    04:45 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    اليوم.. السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - محمود مصطفى:

    يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وذلك في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

    ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

    يكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

    ويوجه الرئيس كلمة للأمة بمناسبة الاحتفالات، تسبقها كلمتين لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.​

    السيسي وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف مركز المنارة

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