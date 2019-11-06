رئيس "النواب" يتفقد العمل في المتحف الكبير

كتب - أحمد علي:

تفقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مراحل العمل في المتحف المصري الكبير.

واستمع رئيس مجلس النواب يرافقه وفد من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل، إلى شرح مفصل من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، عن ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف.

عقب ذلك، أشاد "عبدالعال" بما شاهده من حجم الأعمال التي تمت داخل المتخف المصري الكبير، معربا عن اعتزازه وفخره بالخبرات المصرية التي تعمل بالمشروع.

وقال رئيس مجلس النواب -في تصريحات للمحرريين البرلمانيين عقب الزيارة- إن المتحف الكبير يعمل به أكثر من ٥ آلاف شخص بين مهندس وفني وعامل يؤدون عملهم بتفان وإخلاص، مؤكدا أنهم يعدون ثروة قومية لمصر لما يمتلكونه من خبرات عالمية في هذا المجال.

وأوضح أن المتحف الكبير يعد نموذجا لدمج الحضارة المصرية القديمة مع الدولة المدنية الحديثة، مضيفا أنه مشروع ثقافي سياحي اقتصادي متكامل.

وأشار إلى أن مجلس النواب وافق هذا الأسبوع على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ليصبح هيئة اقتصادية تكون نموذجا للهيئات العالمية في هذا الإطار.

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