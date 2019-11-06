"أمطار وشبورة كثيفة".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

متحدث الرئاسة ينشر صورًا من المشروعات التي افتتحها السيسي اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وقالت الهيئة في بيان، إن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجة البحري وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 30 22

شمال الصعيد 30 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 19

طقس الخميس:

معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجة البحري وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 20

الوجه البحري والقاهرة 31 19

جنوب سيناء والغردقة 31 22

شمال الصعيد 30 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19

طقس الجمعة:

معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجة البحري، تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 28 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 20

الوجه البحري والقاهرة 30 19

جنوب سيناء والغردقة 31 22

شمال الصعيد 32 16