أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

رحلة تعريفية لمنظمي الرحلات اليابانية لتنشيط السياحة والطيران

12:22 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
رحلة تعريفية لمنظمي الرحلات اليابانية لتنشيط السياحة والطيران

منظمي الرحلات اليابانية

كتب- طه عبيد:

نظم مكتب مصر للطيران بطوكيو برئاسة محمد فرحات رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة، ومنظمي الرحلات، ومحرري الأخبار السياحية في اليابان، بالاشتراك مع هيئه تنشيط السياحة المصرية، استعدادا للموسم السياحي الشتوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من دول شرق آسيا.

تضمن برنامج الزيارة جولة بمدن الأقصر وأسوان والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، وتنظيم ورشة عمل بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة لشرح كل ما يخص برامج السياحة عن البلاد وأهم الأماكن السياحية.

منظمي الرحلات اليابانية تنشيط السياحة مصر للطيران طوكيو اليابان

الخبر التالى:

أمطار على السواحل.. الأرصاد تعلن بيان حالة طقس الخميس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة