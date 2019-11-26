وزيرة الثقافة: أكاديمية الفنون تشهد عملية تطوير متكاملة

"اتفقنا على الصراحة".. 10 رسائل من السيسي في افتتاح مشروعات بورسعيد

كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن أكاديمية الفنون تشهد عملية تطوير متكاملة على كافة المستويات تهدف إلى تخريج دفعات من المبدعين الجدد القادرين على المنافسة العالمية في مجالاتهم.

وأكدت عبد الدايم - خلال زيارة تفقدية اليوم الثلاثاء للأعمال الإنشائية بمدرسة الفنون الملحقة بأكاديمية الفنون - تقديم الدعم الكامل لإتمام عمليات الإنشاء والتجهيز لاستقبال الطلاب، مضيفة أن المبنى الجديد لمعهد السينما يسهم بشكل إيجابي في إعادة هذه الصناعة إلى مكانتها في مصر باعتبارها من أوائل الدول التي وصلها الفن السابع.

وأوضحت أنه يتم تجهيز المبنى وقاعاته بأحدث النظم والتقنيات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.

وحرصت وزيرة الثقافة على لقاء العاملين بالأكاديمية ووجهت لهم الشكر على الجهود المبذولة وحثتهم على استمرار العطاء باعتبارهم حلقة مهمة في منظومة العمل بهذا الصرح الفريد..كما تفقدت التجهيزات الفنية بمبنى معهد السينما الجديد وبصحبتها الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية والدكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما.