"الإسكان" تعلن موعد تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية

كتب - محمد عبدالناصر:

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن موعد بدء تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية.

وقال "عباس" خلال كلمته بمؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية"، اليوم الأحد، أنه من المقرر تسليم أول شقق في الحي السكني الثالث، خلال شهر مارس المقبل، بعد طرح 3 آلاف وحدة في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحي يضم 25 ألف شقة.

وأوضح أن وزارة الإسكان كانت أول من تواجد في العاصمة الإدارية في أبريل 2016، وكانت أرض صحراوية لا يوجد بها أي شئ.

وأضاف "عباس" أن حجم الأعمال التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة غير مسبوق، لافتًا إلى أن المدينة ستضم أكبر نهر أخضر في العالم على مساحة ألف فدان، وكذلك أطول برج في أفريقيا والشرق الأوسط.