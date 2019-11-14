لمنع تكرار الأزمة.. 15 توجيهًا من محافظ القاهرة لمواجهة الأمطار المتوقعة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمحافظة القاهرة للوقوف على استعدادات العاصمة لاستقبال موجات الأمطار المتوقعة خلال الفترات المقبلة.

وينشر مصراوي استعدادات محافظة القاهرة لتلافي أزمة الأمطار السابقة التي ضربت عدة مناطق خاصة مصر الجديدة ومدينة نصر، على النحو التالي:

- وجه المحافظ بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

- طالب بالتعامل الفوري مع أية شكاوى لأماكن تجمع وتمركز المياه، والتحرك وفق خطة ومنظومة عمل موحدة ومنسقة بين الأجهزة المعنية لاستغلال الإمكانات والمعدات المتاحة أفضل استغلال.

- وجه جميع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة واللجان المشتركة بالنزول للشارع والمرور بأنفسهم على مراجعة وتطهير بلاعات الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها واستعداداها لتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار.

- طالب المحافظ، رئيس هيئة الصرف الصحي، بضرورة استكمال تنفيذ خطة إنشاء بلاعات صرف جديدة بنطاق محاور القاهرة.

- تضم خطة إنشاء البلاعات الجديدة 6 مراحل وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة منها لزيادة القدرة على استيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار في حالة استمرار هطولها لفترات طويلة وتجنبًا لحدوث بعض الأزمات الماضية في بعض مناطق القاهرة.

- وجه المحافظ بالتنسيق المسبق بين رؤساء الأحياء ومديرية الطرق وشركات المقاولات المنفذة مع هيئة الصرف الصحي لتطوير وإنشاء المحاور والطرق.

- طالب بعدم تغطية ودفن بلاعات الصرف والأمطار بالإسفلت أثناء الإنشاء والرصف.

- إجراء صيانة دورية لكافة الأنفاق ومحطات الرفع وتطهير كامل لبلاعات الأمطار والمدادات وخاصة بمناطق وأحياء شرق القاهرة.

- الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية.

- تنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

- نشر الشفاطات المتوفرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.

- تخصيص أرقام عاجلة للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136.

- مواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 20 ألف بالوعة أمطار، و205 بالوعات صرف.

- ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.

- تنفيذ حملات توعية للمواطنين بجميع أماكن التجمعات ومراكز الشباب والجمعيات ودور العبادة بكيفية التعامل السريع مع الأزمات والطوارئ في حالة وقوعها، والتعاون مع الأحياء والأجهزة الحكومية المعنية لتخطيها.