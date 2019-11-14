"الكهرباء" توقع 3 عقود بأكثر من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ خط بنبان 3/ توشكى 2

القاهرة- (أ ش أ):

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الخميس، ثلاثة عقود للممارسة المحدودة رقم 25/2018/2019 لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 3/ توشكى 2 جهد 500 ك.ف.

وأشار بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وتوصيل التغذية الكهربائية للإقليم الجنوبى بمنطقة العوينات، وفى إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت رئيس الشركة -في البيان- أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد طرحت الممارسة المحدودة بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة وذلك لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 3/ توشكى 2 جهد 500 ك.ف والمقسم إلى ثلاث لوطات.

ولفتت إلى أنه تم توقيع العقد الأول مع تحالف شركتى هايديليكو والجيزة للأنظمة لتنفيذ اللوط رقم 2 بطول يبلغ حوالى 28 كم وتنفيذ خطوط ربط محطة محولات الحوامدية جهد 500 ك.ف من خلال فتح الخط الهوائى القائم المفرد الدائرة القاهرة 500/ الكريمات 500 جهد 500 ك.ف. من النوع (AAAC 3*506) (دخول/ خروج) على محطة محولات الحوامدية 500 جهد 500/220/66/11 ك.ف. بطول حوالى 7 كم، وتم فتح الخط الهوائى القائم المفرد الدائرة شمال الجيزة/ سمالوط جهد 500 ك.ف. من النوع (AAAC 3*506) (دخول/ خروج) على محطة محولات الحوامدية 500 جهد 500/220/66/11 ك.ف. بطول حوالى 7 كم، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد حوالى 118,8 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ (6) أشهر من تاريخ الشراء.

وأكدت أنه تم توقيع العقد الثانى مع شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع لتنفيذ اللوط رقم (4) بطول 85 كم بدءاً من محطة بنبان 3 ، واللوط رقم (6 ) بدءا من نهاية لوط رقم (5) ، بقيمة إجمالية لعدد 2 لوط تبلغ حوالى مليار ومليون وثمانية وسبعون ألف ( 1001,78 ) جنيه مصرى بمدة تنفيذ (8) أشهر من تاريخ الشراء.

وأشارت الى أن العقد الثالث تم توقيعه مع شركة كهروميكا لتنفيذ اللوط رقم 5 بداية من لوط رقم 4 بطول 85 كم ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 493,6 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ (8) أشهر من تاريخ الشراء.