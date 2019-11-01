​وزيرة الصحة تشارك في المؤتمر العلمي لـ"إحساسك نعمة"

كتب - أحمد جمعة:

نظمت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، اليوم الجمعة، مؤتمرًا بمشاركة خبراء أجانب من 8 دول أوربية وعربية وإفريقية، بحضور قرابة 500 طبيب بهدف تبادل الخبرات، ودعم قدرات الأطباء المصريين على تشخيص المرض، وإعطاء الأدوية المناسبة للتعامل مع تلك الحالات، بما يسهم في تقليل فترة علاج المرضى، ومنع بعض المضاعفات التي قد تنتج عن "المرض"، ومن بينها بتر الأطراف.

حضر المؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ولفيف من أساتذة السكر والغدد الصماء والمخ والأعصاب والعظام من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال المؤتمر تم عرض أول خطوط استرشادية وضعها علماء مصريين مؤخراً علاج المرض على الخبراء الأجانب، والتي شهدت إشادة من جانبهم.

وألقى البروفيسور لاسلو فيتشي، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة سيجيد المجرية، أحد الخبراء الأوروبيين البارزين في مجال علاج التهاب الأعصاب الطرفية، محاضرة عن "المرض"، وقال إن أكثر المعرضين للإصابة بالمرض في مصر هم مرضى السكر، والمصابين بإصابات أو حوادث مختلفة، فضلاً عن الأفراد الذين لا يتحركون كثيراً مما يسبب ضغط على فقرات النخاع الشوكي، مثل السائقين أو الواقفين أو الجالسين لفترة طويلة دون حركة أو في أوضاع خاطئة غير مريحة.

ونصح الخبير الأوروبي، خلال كلمته بالمؤتمر، الأطباء المصريين بـ"عدم الاستسهال"، بوصف علاجات تعمل على تخفيف الألم لمرضاهم فقط دون علاج المشكلة الأساسية للمريض، قائلاً: "من المهم أن تعمل على علاج الألم والمشكلة معاً حتى لا تسوء حالة مريضك أكثر مما هي عليه".

وأوضح أنه ينصح في بعض الحالات التي يوجد لها دلالات أو مؤشرات أنها مقبلة على علاج "التهاب الأعصاب الطرفية" بالبدء مبكراً في علاجها حتى لا تسوء حالتها، حيث يتم العمل على تحسين حالة أعصابهم، مشيداً بفعالية وكفاءة الأدوية المصرية الموجودة في السوق المحلية العاملة في هذا المجال.

يذكر أن الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "احساسك نعمة"، هي حملة توعوية انطلقت منذ قرابة عام، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، وإحدى شركات الأدوية الوطنية، وبمشاركة المعهد القومي للسكر وعدداً من الجمعيات الطبية والعلمية المهتمة بالمرض.

وأسفرت عن صرف علاجات بالمجان لأكثر من 350 ألف مريض، وتنظيم قوافل توعية وعلاجية للمرض في المحافظات، ووضع أول دليل إرشادي مصري لعلاج المرض، وتوعية الفرق الطبية عن كيفية تشخيص وعلاج "التهاب الأعصاب الطرفية".