تنطلق اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 فعاليات منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني، بمشاركة 12 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تنمية مهارات المستقبل والابتكار والتحول الرقمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني

يستهدف المنتدى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منصة استراتيجية للتعاون في مجال التعليم الفني والتقني، من خلال بناء منظومة متكاملة تربط بين المدارس الفنية وأكاديميات (ITS) الإيطالية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS)، إلى جانب الشركات الصناعية والتكنولوجية والطلاب والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في إيجاد مسار واضح يمتد من التعليم إلى التوظيف.

ويتضمن المنتدى جلسات وزارية رفيعة المستوى لمناقشة سبل تنمية المهارات ورأس المال البشري في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن جلسات متخصصة لتعزيز الشراكات بين دول المنطقة، وعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين المشاركين.

كما يشهد المنتدى تنظيم ورش عمل ابتكارية مستوحاة من نموذج "الهاكاثون" الإيطالي، يشارك فيها طلاب من مختلف الدول ضمن فرق دولية، لتقديم حلول مبتكرة تعكس مهاراتهم التقنية والإبداعية وتعزز ثقافة العمل الجماعي متعدد التخصصات.

ويضم المنتدى أيضًا معرضًا للتعليم الفني والتكنولوجي يستعرض تجارب الدول المشاركة واستراتيجياتها في تطوير التعليم، إلى جانب نماذج ومشروعات تطبيقية ناجحة تسهم في دعم فرص توظيف الشباب وتعزيز جودة التعليم الفني.