إعلان

اليوم.. انطلاق منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني بمشاركة 12 دولة

كتب : أحمد الجندي

03:00 ص 05/06/2026

محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 فعاليات منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني، بمشاركة 12 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تنمية مهارات المستقبل والابتكار والتحول الرقمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني

يستهدف المنتدى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منصة استراتيجية للتعاون في مجال التعليم الفني والتقني، من خلال بناء منظومة متكاملة تربط بين المدارس الفنية وأكاديميات (ITS) الإيطالية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS)، إلى جانب الشركات الصناعية والتكنولوجية والطلاب والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في إيجاد مسار واضح يمتد من التعليم إلى التوظيف.

ويتضمن المنتدى جلسات وزارية رفيعة المستوى لمناقشة سبل تنمية المهارات ورأس المال البشري في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن جلسات متخصصة لتعزيز الشراكات بين دول المنطقة، وعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين المشاركين.

كما يشهد المنتدى تنظيم ورش عمل ابتكارية مستوحاة من نموذج "الهاكاثون" الإيطالي، يشارك فيها طلاب من مختلف الدول ضمن فرق دولية، لتقديم حلول مبتكرة تعكس مهاراتهم التقنية والإبداعية وتعزز ثقافة العمل الجماعي متعدد التخصصات.

ويضم المنتدى أيضًا معرضًا للتعليم الفني والتكنولوجي يستعرض تجارب الدول المشاركة واستراتيجياتها في تطوير التعليم، إلى جانب نماذج ومشروعات تطبيقية ناجحة تسهم في دعم فرص توظيف الشباب وتعزيز جودة التعليم الفني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منتدى البحر المتوسط التعليم الفني التعليم التكنولوجي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حدث بالفن| تطورات حالة فنان واستقالة رئيس مهرجان سينمائي وانطلاق تصوير"الفيل
زووم

حدث بالفن| تطورات حالة فنان واستقالة رئيس مهرجان سينمائي وانطلاق تصوير"الفيل
أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة
زووم

أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. قائمة المدن الأكثر استدامة في العالم
سفر وسياحة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. قائمة المدن الأكثر استدامة في العالم
أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026.. من الأجمل؟
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026.. من الأجمل؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان