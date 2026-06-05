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بسمة بوسيل تكشف عن صور جديدة من كواليس تصوير كليبها الجديد "نهضة"- صور

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 05/06/2026
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  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في كواليس أغنيتها نهضة (3)
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في كواليس أغنيتها نهضة (1)
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في كواليس أغنيتها نهضة (2)
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في كواليس أغنيتها نهضة (5)
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في كواليس أغنيتها نهضة (4)
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في كواليس أغنيتها نهضة (6)

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تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الاحتفال بنجاح كليبها الغنائي الجديد "نهضة" الذي طرحته مؤخرا عبر قناتها على "يوتيوب".

نشرت بسمة، صورا جديدة من كواليس تصوير الأغنية عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها في أجواء رومانسية مع موديل الأغنية.

بسمة بوسيل في مهرجان كان السينمائي 2026

حضرت بسمة بوسيل فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام، ونشرت صورا من كواليس حضورها عدد من فعاليات المهرجان، وظهرت بعدد من الإطلالات التي خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب محبيها.

بسمة بوسيل تنتظر عرض فيلم "بيج رامي"

تشارك بسمة بوسيل في بطولة فيلم "بيج رامي" الذي يعد أولى تجاربها التمثيلية والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

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