رئيس النواب: السيسي حريص على الاهتمام بالشباب والتواصل معهم

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حرص الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالشباب والتواصل معهم، مطالبًا النواب بضرورة التواصل مع الشباب بشكل مستمر في دوائرهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال تعقيب النواب على البيان الذي القاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال "عبد العال" إن الرئيس يحرص على منح الشباب فرصي للتعبير عن نفسه، ومؤتمرات الشباب تعد نموذجا لحرص الرئيس على ذلك، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها بشكل دوري وليس على فترات متباعدة.

وطالب "عبد العال" النواب بضرورة التواصل مع الشباب في دوائرهم، قائلا "أنا شخصيا سوف اتواصل مع الشباب".

وقال لا يوجد في مصر شباب معتقلين، ويقوم النائب العام حاليا ببحث واتخاذ القرارات اللازمة في كل الحالات المقبوض عليها ومن لم يرتكب جريمة فقد تم إخلاء سبيله فورا وفقا بيانات النيابة العامة.

وأكد رئيس المجلس أن مصر تقوم بعمل نهضة في قطاع الزراعة تمثلت في مشروع المليون ونصف فدان، هذا المشروع الذي يستهدف تعمير الأراضي الصحراوية بما يعود بالنفع على المواطنين.