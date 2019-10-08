مدبولي أمام البرلمان غدًا.. ومصادر: بسبب سد النهضة

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والموارد المائية والري سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء، لإلقاء بيان مهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، لرصد ما تم تحقيقه من أهداف.

وقالت مصادر لمصراوي، إن البيان المرتقب بشأن ما آلت إليه مفاوضات سد النهضة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بأن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. بحسب بيان صحفي قبل أيام.​

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