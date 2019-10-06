وزراء وشخصيات عامة في عزاء محمد المهدي بمسجد عمر مكرم- صور

كتب ـ يوسف عفيفي:

تصويرـ هاني رجب:

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، مساء الأحد، في عزاء المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الأسبق، والد المستشار أحمد أمين المهدي، نائب أمين عام مجلس النواب، وذلك في مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص على حضور العزاء كل من: عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية سابقًا، وعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعمرو موسى، وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ورؤساء الهيئات القضائية ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وعدد من أعضاء مجلس النواب منهم مصطفى بكري والنائبة الدكتورة مي البطران وهاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر السلام.

كما شارك في تقديم واجب العزاء: نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، والوزير أمين أباظة وشقيقه محمود أباظة، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وهشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، ومفيد شهاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر.

وشيعت أمس السبت، جنازة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الأسبق، من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الظهر.

وتوفي الأحد الماضي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، عن عمر يناهز 83 عاما.

وتولى المهدي رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا في الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.