مثقفون يتصدون لدعوات هدم مسرح البالون والسيرك القومي: "مؤامرة"

كتب- محمد عاطف:

أصدر عدد من المثقفين بيانًا، السبت، أعلنوا خلاله رفضهم القاطع لمحاولات هدم مسرح البالون والسيرك القومي.

وجاء نص البيان كالتالي: "نعلن نحن المثقفين والفنانين المصريين الموقعين على هذا البيان رفضنا التام للصفقة التى أعلنت عنها النائبة نشوى الديب بخصوص هدم ونقل الصرحين الكبيرين (مسرح البالون والسيرك القومي) والتي دعمتها بنشر خطابين رسميين من جهة رسمية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

وأضاف المثقفون: "يعلن الموقعون على هذا البيان أن المساس بهذين الصرحين الثقافيين هو مساس بجزء هام من تاريخ مصر الثقافي وتعدي سافر على منارتين تنويريتين كان لهما وما زال دور كبير في التصدي لمحاولات طيور الظلام الرجوع بمصر إلى عصور ماقبل التاريخ".

ويذكر الموقعون على البيان أن مصر تتعرض ومنذ سنوات إلى مؤامرات خارجية تدعمها أياد وعقول داخلية من أجل تجريف العقل المصري بحرمانه من مصادر قوته الناعمة، متابعين: "ها هي المؤامرة الجديدة تطال كيانين ثقافيين كبيرين كان لهما عبر فنانيهما عظيم الدور في التصدي لجماعة الإخوان المحظورة وطردها من فوق كرسي الحكم".

وأعلن مثقفو مصر أنهم سيقفون بكل ما أوتوا من عزم أمام محاولة هدم مسرح البالون والسيرك القومي وبيع أرضهما، مناشدين رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإيقاف ما وصفوه بـ"هذه الصفقة المشبوهة" التي تستهدف إثارة الفتنة وضرب السلام الاجتماعي.

وكان من ضمن الموقعين على البيان: "الفنانة سميحة أيوب، والمخرج السينمائي داوود عبد السيد، والفنانة والأستاذة بأكاديمية الفنون د. سميرة محسن، ود. يحيى عبد التواب الفنان والأستاذ بمعهد فنون مسرحية، والممثلة مها عفت، والمخرج المسرحي عصام السيد،...".