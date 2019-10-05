  • عاجل:"القاهرة 33".. تعرف على تفاصيل طقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    مثقفون يتصدون لدعوات هدم مسرح البالون والسيرك القومي: "مؤامرة"

    11:55 م السبت 05 أكتوبر 2019
    مثقفون يتصدون لدعوات هدم مسرح البالون والسيرك القومي: "مؤامرة"

    السيرك القومي

    كتب- محمد عاطف:

    أصدر عدد من المثقفين بيانًا، السبت، أعلنوا خلاله رفضهم القاطع لمحاولات هدم مسرح البالون والسيرك القومي.

    وجاء نص البيان كالتالي: "نعلن نحن المثقفين والفنانين المصريين الموقعين على هذا البيان رفضنا التام للصفقة التى أعلنت عنها النائبة نشوى الديب بخصوص هدم ونقل الصرحين الكبيرين (مسرح البالون والسيرك القومي) والتي دعمتها بنشر خطابين رسميين من جهة رسمية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

    وأضاف المثقفون: "يعلن الموقعون على هذا البيان أن المساس بهذين الصرحين الثقافيين هو مساس بجزء هام من تاريخ مصر الثقافي وتعدي سافر على منارتين تنويريتين كان لهما وما زال دور كبير في التصدي لمحاولات طيور الظلام الرجوع بمصر إلى عصور ماقبل التاريخ".

    ويذكر الموقعون على البيان أن مصر تتعرض ومنذ سنوات إلى مؤامرات خارجية تدعمها أياد وعقول داخلية من أجل تجريف العقل المصري بحرمانه من مصادر قوته الناعمة، متابعين: "ها هي المؤامرة الجديدة تطال كيانين ثقافيين كبيرين كان لهما عبر فنانيهما عظيم الدور في التصدي لجماعة الإخوان المحظورة وطردها من فوق كرسي الحكم".

    وأعلن مثقفو مصر أنهم سيقفون بكل ما أوتوا من عزم أمام محاولة هدم مسرح البالون والسيرك القومي وبيع أرضهما، مناشدين رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإيقاف ما وصفوه بـ"هذه الصفقة المشبوهة" التي تستهدف إثارة الفتنة وضرب السلام الاجتماعي.

    وكان من ضمن الموقعين على البيان: "الفنانة سميحة أيوب، والمخرج السينمائي داوود عبد السيد، والفنانة والأستاذة بأكاديمية الفنون د. سميرة محسن، ود. يحيى عبد التواب الفنان والأستاذ بمعهد فنون مسرحية، والممثلة مها عفت، والمخرج المسرحي عصام السيد،...".

    السيرك القومي مسرح البالون نشوى الديب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان