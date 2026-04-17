ترامب يهاجم "الناتو": "عديمو الفائدة.. اتصلوا بي بعد فتح مضيق هرمز"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى مكالمة من حلف الناتو بشأن مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال الجمعة: "الآن بعد أن انتهى وضع مضيق هرمز، تلقيت مكالمة من حلف الناتو يسأل فيها إن كنا بحاجة إلى بعض المساعدة. لقد قلت لهم أن يبقوا بعيدًا، إلا إذا كانوا يريدون فقط تحميل سفنهم بالنفط".

وتابع ترامب: " لقد كانوا عديمي الفائدة عندما احتجنا إليهم، نمرًا من ورق".

قصف لبنان

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل لن تقوم بقصف لبنان مرة ثانية، لقد منعتها الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك.

وكتب ترامب على صفحته بمنصة تروث سوشيال: " لن تقوم إسرائيل بعد الآن بقصف لبنان. لقد تم منعها من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كفى ذلك".

فتح مضيق هرمز

وفي الشأن ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران أعلنت عن فتح مضيق هرمز، لكن الحصار البحري سيظل قائما.