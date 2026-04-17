رغم إعلان فتح مضيق هرمز.. ترامب يعلن استمرار الحصار البحري

كتب : وكالات

03:44 م 17/04/2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أعلنت عن فتح مضيق هرمز، لكن الحصار البحري سيظل قائما.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل وللعبور الكامل"

وتابع ترامب: " لكن الحصار البحري سيظل قائمًا وبشكل كامل فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين اكتمال معاملتنا مع إيران بنسبة 100%".

وأضاف ترامب: "من المتوقع أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

فتح مضيق هرمز

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لإيران بعد إعلانها فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "لقد أعلنت إيران للتو أن مضيق إيران مفتوح بالكامل وجاهز للمرور الكامل. شكرًا لكم!".

وكانت إيران قد أعلنت عن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

فيديو قد يعجبك



فاطمة بوش تثير الجدل بتصريحات غير متوقعة عن مسابقات الجمال.. ماذا قالت؟
الموضة

فاطمة بوش تثير الجدل بتصريحات غير متوقعة عن مسابقات الجمال.. ماذا قالت؟

من كل المحافظات.. توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد
رياضة محلية

من كل المحافظات.. توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد
بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
الموضة

بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
زووم

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
زووم

ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-

