رغم إعلان فتح مضيق هرمز.. ترامب يعلن استمرار الحصار البحري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أعلنت عن فتح مضيق هرمز، لكن الحصار البحري سيظل قائما.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل وللعبور الكامل"

وتابع ترامب: " لكن الحصار البحري سيظل قائمًا وبشكل كامل فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين اكتمال معاملتنا مع إيران بنسبة 100%".

وأضاف ترامب: "من المتوقع أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لإيران بعد إعلانها فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "لقد أعلنت إيران للتو أن مضيق إيران مفتوح بالكامل وجاهز للمرور الكامل. شكرًا لكم!".

وكانت إيران قد أعلنت عن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.