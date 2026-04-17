كشفت مصادر أمريكية رفيعة المستوى، عن وجود مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى "اتفاق مبادئ" مؤلف من ثلاث صفحات يهدف إلى إنهاء حالة الحرب، ويتضمن بندا رئيسيا يقضي بإفراج واشنطن عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

كواليس "صفقة المليارات" واليورانيوم

تسعى إدارة ترامب كأولوية قصوى لضمان عدم امتلاك إيران لمخزون يبلغ نحو 2000 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب المخبأ في منشآت تحت الأرض، وخاصة الـ 450 كيلوجراما المخصبة بنسبة عالية تصل إلى 60%، حسبما أفاد موقع "والا" العبري.

وفي المقابل، تضغط طهران للحصول على السيولة المالية بشكل عاجل لإنقاذ اقتصادها "المنهك" بسبب الحرب، حيث استقر النقاش مؤخرا على مبلغ 20 مليار دولار بعد أن طالب الإيرانيون سابقا بـ 27 مليارا.

حلول وسط والرقابة الدولية

تدور النقاشات حاليا حول مقترح تسوية يقضي بشحن جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، مع "تخفيف" الجزء المتبقي داخل إيران تحت إشراف دولي صارم.

كما يشمل مشروع "مذكرة التفاهم" تجميدا طوعيا لعمليات التخصيب، وسط خلاف على المدة؛ حيث تطالب واشنطن بـ 20 عاما بينما تقترح طهران 5 سنوات فقط.

شروط ترامب ومصير المنشآت

يتضمن الاتفاق اشتراط بقاء كافة المنشآت النووية الإيرانية فوق سطح الأرض، ومنع استخدام المواقع المحصنة تحت الأرض لأي أغراض نووية، مع السماح فقط بمفاعلات أبحاث لإنتاج النظائر الطبية.

ورغم التقدم، لا يزال هناك "فجوات كبيرة" تتعلق بأمن مضيق هرمز ومصير الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للفصائل المسلحة في المنطقة، وهي ملفات يُصر صقور الحزب الجمهوري وحكومة نتنياهو على وضعها فوق الطاولة.

ساعة الصفر والموعد المرتقب

فيما وصفت البيت الأبيض المحادثات بـ "المنتجة"، كشف السناتور ليندسي جراهام، أن ترامب تحدث مباشرة مع الجانب الإيراني في مكالمات وُصفت بـ "العنيفة".

ومن المتوقع أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأحد المقبل، تزامنا مع اجتماع رباعي يضم "باكستان ومصر وتركيا والسعودية في تركيا" لتنسيق جهود الوساطة قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.