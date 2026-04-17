اندلع حريق داخل مصنع لتصنيع المناديل الورقية بطريق جهينة بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة بعد احتراق كميات ضخمة من الخامات في وقت قياسي، وسط حالة من القلق بين العاملين وأهالي المنطقة.

وتلقت قوات الحماية المدنية إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في احتراق ما يقرب من 50 طنًا من الخامات الخاصة بتصنيع المناديل الورقية، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة لصاحب المصنع.

وفي أقواله بمحضر الشرطة، أكد مالك المصنع أن شهود عيان شاهدوا شخصًا يقوم بإشعال النيران عمدًا داخل المصنع، بهدف إلحاق خسائر مالية به، مطالبًا بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.