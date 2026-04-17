حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة الحالي، مؤكدًا أن الأجواء الحارة لن تستمر طويلًا.

وأوضح في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجب الانخداع بارتفاع الحرارة، حيث من المتوقع أن تعاود الانخفاض بشكل ملحوظ لتسجل من حدود 40 درجة إلى أطراف العشرينات قريبًا.

وأضاف أن البرودة ستعود مجددًا خلال فترات الليل، خاصة في مناطق الوجه البحري.

وكان فهيم قد حذر في وقت سابق من موجة طقس شديدة الحرارة تشهدها البلاد، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت مبكر وغير معتاد مقارنة بالمعدلات المناخية الطبيعية، مع ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة على مختلف المحافظات.

وأوضح أن البلاد تتأثر بما وصفه بـ"أيام بؤونة المبكرة"، حيث تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تسجل القاهرة الكبرى نحو 37 درجة في الظل، مع أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

