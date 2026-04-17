ترامب: لن تقوم إسرائيل بقصف لبنان مجددًا لقد مُنعت من ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل لن تقوم بقصف لبنان مرة ثانية، لقد منعتها الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك.

وكتب ترامب على صفحته بمنصة تروث سوشيال: "ستحصل الولايات المتحدة الأمريكية على كل "الغبار" النووي الذي تخلّفه قاذفاتنا العظيمة B2 - ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور".

وتابع ترامب على تروث سوشيال: "هذه الصفقة لا تخضع بأي حال من الأحوال للبنان أيضًا، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع قضية حزب الله بطريقة مناسبة".

وأكد ترامب: " لن تقوم إسرائيل بعد الآن بقصف لبنان. لقد تم منعها من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كفى ذلك".

فتح مضيق هرمز

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران أعلنت عن فتح مضيق هرمز، لكن الحصار البحري سيظل قائما.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل وللعبور الكامل".

وتابع ترامب: " لكن الحصار البحري سيظل قائمًا وبشكل كامل فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين اكتمال معاملتنا مع إيران بنسبة 100%".