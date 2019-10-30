بالصور.. انهيار عقار من 3 أطباق بمنطقة باب الوزير بالقاهرة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، انهيار عقار مكوّن من 3 أدوار مساء اليوم الأربعاء، في حارة النظيفة بمنطقة باب الوزير بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم، تابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال الإنقاذ التي تمت للعقار الذي انهار مساء اليوم.

ويتكون العقار المنهار من دور أرضي و3 أدوار متكررة حوائط حاملة، حيث اطمأن نائب المحافظ، على إخلاء العقار وخروج سكانه سالمين.

وأفاد بيان المحافظة، أنه تم تسليم الموقع للمقاول لإزالة الخطورة وصلب العقارات المجاورة ورفع الأنقاض.