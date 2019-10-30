حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة للحكومة.. والصحة تنفي وجود "فيروس مميت"

كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، أبرزها موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات من بينها تعويضات لأسر ضحايا حوادث "بئر العبد" الإرهابية، ونفي وزارة الصحة وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضًا معدية للمواطنين في الهواء.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية: