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حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة للحكومة.. والصحة تنفي وجود "فيروس مميت"

08:42 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة للحكومة.. والصحة تنفي وجود "فيروس مميت"

حدث في 8 ساعات

كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، أبرزها موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات من بينها تعويضات لأسر ضحايا حوادث "بئر العبد" الإرهابية، ونفي وزارة الصحة وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضًا معدية للمواطنين في الهواء.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية:

نقابة الصحفيين العمرة وزارة الري الطقس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة ضياء رشوان وزارة الصحة

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