حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة للحكومة.. والصحة تنفي وجود "فيروس مميت"
كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، أبرزها موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات من بينها تعويضات لأسر ضحايا حوادث "بئر العبد" الإرهابية، ونفي وزارة الصحة وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضًا معدية للمواطنين في الهواء.
ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية:
الخبر التالى:"رجائي" يكشف سبب الحريق بحديقة حيوان الجيزة
الأخبار المتعلقة
-
"مدبولي": العالم ينظر لمصر كـ"قاطرة اقتصاد" بالشرق الأوسط
-
"راجعنا الأمر".. رئيس الوزراء يكشف سبب أزمة زيادة فواتير الكهرباء
-
الحكومة: تغيير جميع العدادات لـ"مسبقة الدفع" خلال 4 سنوات
-
رئيس الوزراء: الإجراءات الاقتصادية التي تحملناها بصبر "بدأت تؤتي ثمارها"
-
وزير الري يستعرض للحكومة جهود حماية المحافظات من أخطار السيول
-
"الوزراء" يسمح للمالية بإبرام عقود ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1398
-
358
-
250
-
177
-
150
-
140
-
133
-
104
-
91
-
87