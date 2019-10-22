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    وزيرا الإسكان والصحة يبحثان التعاون في تطوير المستشفيات

    10:18 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد عبد الناصر:

    عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين في تطوير المستشفيات، بحضور مسئولي الوزارتين والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

    وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع شهد مناقشة سبل التعاون في تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، ولا سيما مستشفيات التأمين الصحي، والاستفادة من خبرات شركة المقاولون العرب، في هذا المجال؛ لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

    عاصم الجزار وزارة الإسكان تطوير المستشفيات هالة زايد

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