لمدة 24 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية غدًا

كتب : محمد عامر

03:56 م 23/01/2026

لمدة 24 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكن

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بأحياء شرق والمنتزه، غدًا السبت، وذلك بسبب أعمال صيانة طارئة بالخط الناقل للمياه العكرة بمحطة مياه السيوف.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، سيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد السبت، ولمدة 24 ساعة، عن مناطق سيدي بشر، الساعة، أبو سليمان، والرمل.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة للخط الناقل للمياه العكرة بقطر 1500 مم بمحطة مياه السيوف بحي المنتزه شرق الإسكندرية.

وطالبت شركة مياه الشرب المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة.

وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن ضعف أو انقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة عودة الخدمة بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع مياه الشرب المنتزه محطة مياه السيوف

