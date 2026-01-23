إعلان

احتشاد الآلاف.. أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9" - صور

كتب : محمد أبو بكر

02:45 م 23/01/2026
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (8)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (9)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (5)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (4)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (6)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (12)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (11)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (10)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (1)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (3)
    أحمد يونس يوقع كتابه نادر فودة والمذنبون 9 (2)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر حفل توقيع حتى الآن، حيث احتشد الآلاف من محبي الإعلامي أحمد يونس لحضور توقيع أحدث أجزاء سلسلة الرعب والتشويق الشهيرة "نادر فودة والمذنبون – الجزء التاسع".

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافد المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

